Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1989
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1989
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Вишняков ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова КРИСТИНА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Вишняков ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Вишняков ИВАН
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишняков ИВАН