Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 01.01.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вишнякова (Зайченко) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1989

Отец: Зайченко ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Мать: Зайченко (Морева) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Вишняков ИВАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова КРИСТИНА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Вишняков ИВАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Вишняков ИВАН

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков ИВАН

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