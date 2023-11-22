Муллаянов Рамиль Ахматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1967
Отец: Муллаянов Ахмат
Мать: Латыпова Малика
Рождение ребёнка
15.09.1993
Сын: Муллаянов Тимур Рамилевич
Мать ребёнка: Ситдикова Венера Вагизовна
Рождение ребёнка
27.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситдикова Венера Вагизовна