Капаклы Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капаклы Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2015

Дочь: Капаклы Ева Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2015

Сын: Капаклы Никита Сергеевич

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Рождение ребёнка
28.02.2018

Сын: Капаклы Яков Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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