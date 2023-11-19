Капаклы Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2015
Дочь: Капаклы Ева Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности