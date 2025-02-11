Горматов Андрей
мужской, родился До 1689, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Дети
Горматов Степан Андреев1707 г.р.
Горматов Илья Андреев1731 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно