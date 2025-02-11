Горматов Андрей До 1689 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Андрей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1689, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Горматов Степан Андреев1707 г.р.
Горматов Илья Андреев1731 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Горматов Степан Андреев

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1731

Сын: Горматов Илья Андреев

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1733

Сын: Горматов Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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