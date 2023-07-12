Плеснивая Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеснивая Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1951

Сын: Плеснивый Николай Михайлович

Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Плеснивый Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плеснивая Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеснивый Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич

Смерть
Неизвестно
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