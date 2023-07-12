Плеснивая Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1951
Сын: Плеснивый Николай Михайлович
Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Плеснивый Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плеснивая Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плеснивый Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Плеснивый Михаил Макеевич
Смерть
Неизвестно