Брундасова (Суслова) Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1914
Дата смерти27.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1937
Дочь: Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Суслов Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Суслов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Суслов Георгий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость