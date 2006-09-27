Брундасова (Суслова) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брундасова (Суслова) Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1914

Дата смерти

27.09.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1937

Дочь: Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Суслов Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Суслов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Суслов Георгий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Георгий Сергеевич

Смерть
27.09.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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