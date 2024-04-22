Светличная Лидия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная Лидия Наумовна

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Место рождения

Азаричи, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.03.1919

Дата смерти

17.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1919

Отец: Светличный Наум Родионович

Мать: Светличная Анна Андроновна

Азаричи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.01.1948

Дочь: Олейникова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
22.05.1953

Сын: Рябченко Николай Семенович

Отец ребёнка: Рябченко Семен Гаврилович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябченко Семен Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
17.12.1966
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