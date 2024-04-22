Светличная Лидия Наумовна
Место рождения
Дата рождения11.03.1919
Дата смерти17.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1919
Рождение ребёнка
05.01.1948
Дочь: Олейникова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
22.05.1953
Сын: Рябченко Николай Семенович
Отец ребёнка: Рябченко Семен Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
17.12.1966