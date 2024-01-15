Пашиничева Графина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева Графина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пашиничев Федор Федорович

Отец ребёнка: Пашиничев Федор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Пашиничев Александр Федорович

Отец ребёнка: Пашиничев Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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