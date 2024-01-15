Пашиничева Графина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пашиничев Федор Федорович
Отец ребёнка: Пашиничев Федор Александрович
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1927
Сын: Пашиничев Александр Федорович
Отец ребёнка: Пашиничев Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно