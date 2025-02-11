Щеголева (Филькина) Матрена Герасимовна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Щеголева (Филькина) Матрена Герасимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1902, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.09.1991, Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Отец
Филькин Герасим АкимовичНеизвестно г.р.
Мать
Филькина (Филькина) Акулина ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Филькин Герасим Акимович

Мать: Филькина (Филькина) Акулина Ермолаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.09.1991
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

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