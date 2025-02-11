Щеголева (Филькина) Матрена Герасимовна
женский, родилась 1902, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.09.1991, Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
ОтецФилькин Герасим АкимовичНеизвестно г.р.
МатьФилькина (Филькина) Акулина ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
1902
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.09.1991
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область