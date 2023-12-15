Ежов Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
06.02.1889 ст.
Поручитель у Ежова Георгия Андреева
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Поручитель Стефан Василиев Ежов
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Дочь: Ежова Анна Якова
Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
03.04.1893 ст.
Дочь: Ежова Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Ежова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
12.10.1898 ст.
Восприемник у Антонины Василиевой Бояршиной
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Дочь: Ежова Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова
Смерть
Неизвестно