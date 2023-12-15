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Ежов Яков Никитин

Место рождения

Сосновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Поручитель
06.02.1889 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель у Ежова Георгия Андреева
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Жена: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Стефан Василиев Ежов
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Дочь: Ежова Анна Якова

Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
03.04.1893 ст.

Дочь: Ежова Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Ежова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Восприемник
12.10.1898 ст.
Восприемник у Антонины Василиевой Бояршиной
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Дочь: Ежова Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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