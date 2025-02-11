Дарья Яковлева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Захарова1823 г.р.
Отец
Яков Максимов1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Яков Максимов

Мать: Марфа Захарова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Смерть
Неизвестно

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