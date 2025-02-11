Дарья Яковлева
женский, родилась 1858, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМарфа Захарова1823 г.р.
ОтецЯков Максимов1826 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Яков Максимов
Мать: Марфа Захарова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно