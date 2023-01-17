Цыбезов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения21.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1888
Отец: Цыбезов Михаил Иванов
Бракосочетание
02.10.1906
Жена: Прасковья Гаврилова
ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Алексей Федотов Савочкин и Давид Данилов Хомяков. ПН: с. Меньшие Можары: Прохор Ксенофонтов Пекушев и Алексей Гаврилов Тяпунов
Рождение ребёнка
27.09.1907
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Смерть
Неизвестно