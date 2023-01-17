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Цыбезов Иван Михайлов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1888

Отец: Цыбезов Михаил Иванов

Мать: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1906

Жена: Прасковья Гаврилова

ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Алексей Федотов Савочкин и Давид Данилов Хомяков. ПН: с. Меньшие Можары: Прохор Ксенофонтов Пекушев и Алексей Гаврилов Тяпунов
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Цыбезов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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