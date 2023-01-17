Дарья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Софроновна

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Место рождения

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Домника Егоровна

Отец ребёнка: Егор Козмич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Козмич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Козмич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Козмич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Козмич

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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