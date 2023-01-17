Дарья Софроновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Домника Егоровна
Отец ребёнка: Егор Козмич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Козмич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Степан Егорович
Отец ребёнка: Егор Козмич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно