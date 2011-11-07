Хороброва Серафима Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1940
Дата смерти07.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940
Отец: Кезин Леонтий
Мать: Кезина Маланья
Рождение ребёнка
15.11.1965
Дочь: Калинина Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Хоробров Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1977
Отец ребёнка: Хоробров Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2011