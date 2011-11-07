Хороброва Серафима Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороброва Серафима Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1940

Дата смерти

07.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940

Отец: Кезин Леонтий

Мать: Кезина Маланья

Рождение ребёнка
15.11.1965

Дочь: Калинина Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Хоробров Юрий Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Хоробров Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Хоробров Юрий Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоробров Юрий Васильевич

Смерть
07.11.2011
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