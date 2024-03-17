Бонарёва Олеся Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.2020
Сын: Мирошниченко Роман Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2023
Дочь: Мирошниченко Кристина Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности