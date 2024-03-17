Бонарёва Олеся Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонарёва Олеся Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.2020

Сын: Мирошниченко Роман Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.05.2023

Дочь: Мирошниченко Кристина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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