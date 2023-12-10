Царенкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Царенков Егор Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царенков Владимир Егорович
Отец ребёнка: Царенков Егор Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царенков Николай Егорович
Отец ребёнка: Царенков Егор Андреевич?
Смерть
Неизвестно