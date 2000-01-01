Шляховецкий Дувид Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Дувид Хаимович

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Место рождения

Чигирин, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Отец

До 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шляховецкий Хаим

Мать: не указана

Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Шляховецкий Лейба Дувидович

Мать ребёнка: Шляховецкая ?

Чигирин, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая ?

Смерть
После 1818
Елисаветград
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