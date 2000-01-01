Шляховецкий Дувид Хаимович
Место рожденияЧигирин, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шляховецкий Хаим
Мать: не указана
Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Шляховецкий Лейба Дувидович
Мать ребёнка: Шляховецкая ?
Чигирин, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляховецкая ?
Смерть
После 1818
Елисаветград