Арсеньева (Витберг) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1913
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1873 по 1913
Рождение
14.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1913