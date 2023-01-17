Арсеньева (Витберг) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Витберг) Софья Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.08.1913

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Место жительства
С 1873 по 1913
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
14.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1913
Москва, город федерального значения Москва
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