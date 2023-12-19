Бурдынов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдынова Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдынов Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдынова Яна Вячеславовна
Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна