Бурдынов Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдынов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдынов Николай Владимирович

Мать: Жданова Лидия Германовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдынова Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдынов Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдынова Яна Вячеславовна

Мать ребёнка: Моисеева Елена Николаевна

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