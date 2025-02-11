Чиннова (Рябцева) Пелагея Ивановна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Чиннова (Рябцева) Пелагея Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858

Отец
Рябцев Иван Терентьевич1834 г.р.
Мать
Рябцева (Лазарева) Марина Иетровна1838 г.р.
Супруги
Чиннов Степан Максимович24.07.1863 г.р.
Дети
Кузнецова (Чиннова) Феоктиста Степановна03.11.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рябцев Иван Терентьевич

Мать: Рябцева (Лазарева) Марина Иетровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиннов Степан Максимович

Рождение ребёнка
03.11.1881

Дочь: Кузнецова (Чиннова) Феоктиста Степановна

Отец ребёнка: Чиннов Степан Максимович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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