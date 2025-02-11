Чиннова (Рябцева) Пелагея Ивановна
женский, родилась 1858
ОтецРябцев Иван Терентьевич1834 г.р.
МатьРябцева (Лазарева) Марина Иетровна1838 г.р.
Супруги
Чиннов Степан Максимович24.07.1863 г.р.
Дети
Кузнецова (Чиннова) Феоктиста Степановна03.11.1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1881
Дочь: Кузнецова (Чиннова) Феоктиста Степановна
Отец ребёнка: Чиннов Степан Максимович
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область