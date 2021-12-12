Козлитина Лариса Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1971
Дата смерти12.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1971
Рождение ребёнка
15.10.1991
Дочь: Мятто Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Козлитин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
14.07.2004
Дочь: Козлитина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Козлитин Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2021