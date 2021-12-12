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Козлитина Лариса Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1971

Дата смерти

12.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1971

Отец: Ганин Валентин Александрович

Мать: Ганина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
15.10.1991

Дочь: Мятто Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Козлитин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
14.07.2004

Дочь: Козлитина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Козлитин Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлитин Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлитин Сергей Анатольевич

Смерть
12.12.2021
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