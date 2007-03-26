Воробьёва Кристина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Кристина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.2007

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2007

Отец: Воробьёв Вячеслав Викторович

Мать: не указана

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