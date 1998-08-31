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Охотников Егор Александрович
Охотников Егор Александрович
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Древо
Место рождения
Ульяновск
Дата рождения
31.08.1998
Пол
Мужской
Отец
Охотников Александр Леонидович
1974 г.р.
Мать
Охотникова (Саранская) Елена Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1998
Отец:
Охотников Александр Леонидович
Мать:
Охотникова Елена Александровна
Ульяновск
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