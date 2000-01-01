Goodwin (Ogle) Matilda
Место рожденияTennessee
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Tennessee
Рождение ребёнка
23.12.1846
Сын: Goodwin John E
Отец ребёнка: Goodwin Tobias
Missouri
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Nancy J
Отец ребёнка: Goodwin Tobias
Missouri
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Susan C
Отец ребёнка: Goodwin Tobias
Missouri
Место жительства
1880