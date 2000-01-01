Goodwin (Ogle) Matilda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goodwin (Ogle) Matilda

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Место рождения

Tennessee

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Tennessee
Рождение ребёнка
23.12.1846

Сын: Goodwin John E

Отец ребёнка: Goodwin Tobias

Missouri
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Nancy J

Отец ребёнка: Goodwin Tobias

Missouri
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Susan C

Отец ребёнка: Goodwin Tobias

Missouri
Место жительства
1880
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