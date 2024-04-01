Сухопарова (Мотовилова) Мария Петровна
Место рождениядеревня Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
деревня Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.07.1910
Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно