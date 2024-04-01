Сухопарова (Мотовилова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Мотовилова) Мария Петровна

Место рождения

деревня Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.07.1910

Муж: Сухопаров Федор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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