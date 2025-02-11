Klassen Johann Martin
мужской, родился 1820
умер 1907
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Klassen) Maria
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Жена: Klassen (Stoesz) Maria
Сын: Klassen Jacob Johann
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Anna
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Helena
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Katharina
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Barbara
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Сын: Klassen Martin
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Maria
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Сын: Klassen Johann J.
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Margaretha
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Anganetha
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Susanne
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Sarah S.
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Elisabeth
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria
Дочь: (Klassen) Judith
Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria