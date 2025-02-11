Klassen Johann Martin 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen Johann Martin

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820

умер 1907

Супруги
Klassen (Stoesz) Maria10.11.1823 г.р.
Дети
(Klassen) Maria1843 г.р.
Klassen Jacob Johann1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Klassen) Maria

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Бракосочетание
09.02.1843

Жена: Klassen (Stoesz) Maria

Бракосочетание с: Johann Martin KLASSEN

Рождение ребёнка
1845

Сын: Klassen Jacob Johann

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Klassen) Anna

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: (Klassen) Helena

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Klassen) Katharina

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Klassen) Barbara

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1852

Сын: Klassen Martin

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
07.01.1855

Дочь: (Klassen) Maria

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1856

Сын: Klassen Johann J.

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Klassen) Margaretha

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Klassen) Anganetha

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Klassen) Susanne

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Klassen) Sarah S.

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Klassen) Elisabeth

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Klassen) Judith

Мать ребёнка: Klassen (Stoesz) Maria

Смерть
1907

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