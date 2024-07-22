Улейчик Адам Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Улейчик Павел Сильвестрович
Мать: Улейчик Магдалена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Улейчик Регина Адамович
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Улейчик Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Смерть
1858