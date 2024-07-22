Улейчик Адам Павлович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Адам Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Улейчик Павел Сильвестрович

Мать: Улейчик Магдалена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Улейчик Регина Адамович

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Улейчик Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Смерть
1858

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