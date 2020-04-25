Борисов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Ренскова Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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