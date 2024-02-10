Булезюк Гульсина Наилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булезюк Гульсина Наилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960

Отец: Юзеев Наиль Ибрагимович

Мать: Ибрагимова Наиля Султановна

Рождение ребёнка
21.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булезюк Иван Викторович

Рождение ребёнка
20.07.1988

Дочь: Булезюк Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Булезюк Иван Викторович

Рождение ребёнка
20.07.1988

Дочь: Булезюк Оксана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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