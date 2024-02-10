Булезюк Гульсина Наилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960
Рождение ребёнка
21.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булезюк Иван Викторович
Рождение ребёнка
20.07.1988
Дочь: Булезюк Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Булезюк Иван Викторович
Рождение ребёнка
20.07.1988
Дочь: Булезюк Оксана Ивановна
Отец ребёнка: не указан