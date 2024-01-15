Шиверов Револен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шиверов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1955
Сын: Шиверов Владимир Револенович
Мать ребёнка: Шиверова Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
20.06.1958
Дочь: Шиверова Светлана Револеновна
Мать ребёнка: Шиверова Валентина Максимовна
Смерть
Неизвестно