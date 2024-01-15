Шиверов Револен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверов Револен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиверов Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1955

Сын: Шиверов Владимир Револенович

Мать ребёнка: Шиверова Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
20.06.1958

Дочь: Шиверова Светлана Револеновна

Мать ребёнка: Шиверова Валентина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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