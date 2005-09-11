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Зайков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайков Иван Иванович

Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зайков Николай Иванович

Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна

Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Зайкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна

Д. Чухари, Красноуфимский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна

Смерть
Неизвестно
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