Зайков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зайков Иван Иванович
Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Зайкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна
Д. Чухари, Красноуфимский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Зайкова Степанида Корниловна
Смерть
Неизвестно