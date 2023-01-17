Алифа Маскова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гайниямал Айбатуллина
Отец ребёнка: Айбатулла Ягафаров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бадигульямал Айбатуллина
Отец ребёнка: Айбатулла Ягафаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айбатулла Ягафаров
Смерть
Неизвестно