Алифа Маскова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлифа Маскова

Алифа Маскова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гайниямал Айбатуллина

Отец ребёнка: Айбатулла Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бадигульямал Айбатуллина

Отец ребёнка: Айбатулла Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айбатулла Ягафаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close