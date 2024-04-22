Егоров Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения02.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Отец: Егоров Егор Петрович
Мать: Егорова Анна Андреевна
Бракосочетание
03.07.1970
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.07.1970
Рождение ребёнка
25.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
07.02.1978
Дочь: Седунова Елена Александровна
Мать ребёнка: Егорова Людмила Сергеевна