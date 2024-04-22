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Егоров Александр Егорович

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: Егоров Егор Петрович

Мать: Егорова Анна Андреевна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.07.1970

Жена: Егорова Людмила Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.07.1970

Жена: Егорова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Людмила Сергеевна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1978

Дочь: Седунова Елена Александровна

Мать ребёнка: Егорова Людмила Сергеевна

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