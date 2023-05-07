Антонова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Виноградова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон

Белохребтово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
После 1913

Дочь: Григорьева Александра Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон

Рождение ребёнка
До 1913 ст.

Дочь: Петрова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутилева Зинаида Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Авдотья? Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Антон

Смерть
Неизвестно
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