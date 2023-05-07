Антонова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Виноградова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон
Белохребтово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
После 1913
Дочь: Григорьева Александра Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон
Рождение ребёнка
До 1913 ст.
Дочь: Петрова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутилева Зинаида Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Авдотья? Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Антон
Смерть
Неизвестно