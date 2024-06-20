Чубукова (Дорохина) Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубукова (Дорохина) Ольга Иванова

Место рождения

Кемеровская область посёлок Щебзавод

Дата рождения

03.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1990

Отец: Дорохин Иван Иванович

Мать: Маркина Инна Вячеславовна

Кемеровская область посёлок Щебзавод
Бракосочетание
11.03.2011

Муж: Чубуков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.09.2011

Сын: Чубуков Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Чубуков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.09.2011

Сын: Чубуков Роман Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.2016

Дочь: Чубукова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Чубуков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.10.2016

Дочь: Чубукова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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