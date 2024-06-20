Чубукова (Дорохина) Ольга Иванова
Место рожденияКемеровская область посёлок Щебзавод
Дата рождения03.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1990
Отец: Дорохин Иван Иванович
Кемеровская область посёлок Щебзавод
Бракосочетание
11.03.2011
Рождение ребёнка
10.09.2011
Отец ребёнка: Чубуков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.09.2011
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.2016
Дочь: Чубукова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Чубуков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.10.2016
Дочь: Чубукова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: не указан