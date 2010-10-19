Тодосьев Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодосьев Григорий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тодосьев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тодосьев Николай григорьевич

Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Рябченко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тодосьев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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