Тодосьев Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тодосьев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тодосьев Николай григорьевич
Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Рябченко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тодосьев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Тодосьева Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно