Лимонова Екатерина Епимахова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова Екатерина Епимахова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1881 ст.

Сын: Лимонов Андрей Флорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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