Неизвестный Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1981
Дочь: Паюсова Анна Александровна
Мать ребёнка: Варзина Марина Сергеевна
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзина Марина Сергеевна
Смерть
Неизвестно