Мотыхляева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМотыхляева ?

Мотыхляева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотыхляев Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотыхляев Афонасий

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Отец ребёнка: Мотыхляев Афонасий

Березовка, Артинский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.