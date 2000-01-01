(Ерёмина) Васса Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерёмина) Васса Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1749 ст.

Дата смерти

После 1749

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1749 ст.

Отец: Ерёмин Наум

Мать: не указана

Смерть
После 1749
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