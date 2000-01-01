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(Ерёмина) Васса Наумовна
(Ерёмина) Васса Наумовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1749 ст.
Дата смерти
После 1749
Пол
Женский
Отец
Ерёмин Наум
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1749 ст.
Отец:
Ерёмин Наум
Мать: не указана
Смерть
После 1749
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