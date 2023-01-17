Афанасьева (Куранова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Куранова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Куранов Алексей Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1803 ст.

Муж: Афанасьев Андрей

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Андрей Афонасьев Невеста: Евдокия - дочь девица красноярского казака Алексея Куранова 1 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 фай 92 номер 4
Смерть
Неизвестно
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