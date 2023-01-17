Афанасьева (Куранова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1785
Отец: Куранов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1803 ст.
Муж: Афанасьев Андрей
Жених: Астраханский мещанин Андрей Афонасьев Невеста: Евдокия - дочь девица красноярского казака Алексея Куранова 1 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 фай 92 номер 4
Смерть
Неизвестно