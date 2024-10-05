(Жукова) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жукова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1945 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Федор

Рождение ребёнка
Около 16.09.1945

Сын: Жуков Александр

Отец ребёнка: Жуков Федор

Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Жуков Валентин

Отец ребёнка: Жуков Федор

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