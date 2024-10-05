(Жукова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Федор
Рождение ребёнка
Около 16.09.1945
Сын: Жуков Александр
Отец ребёнка: Жуков Федор
Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
1961
Сын: Жуков Валентин
Отец ребёнка: Жуков Федор