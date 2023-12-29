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Жорова Ефросиния Иоаннова

Место рождения

Черниговская губерния, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Место жительства
Неизвестно
Откуда: с. Очкино Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
20.12.1893

Дочь: Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна

Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Жорова) Сигклитикия Исаакова

Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Рождение ребёнка
29.11.1900

Сын: Жоров Андрей Исааков

Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Жоров Никита Исааков

Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Смерть
1957
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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