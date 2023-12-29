Жорова Ефросиния Иоаннова
Место рожденияЧерниговская губерния, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Откуда: с. Очкино Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
20.12.1893
Дочь: Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна
Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Жорова) Сигклитикия Исаакова
Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов
Рождение ребёнка
29.11.1900
Сын: Жоров Андрей Исааков
Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов
Рождение ребёнка
27.05.1903
Сын: Жоров Никита Исааков
Отец ребёнка: Жоров Исаак/Исаакий Романов
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Смерть
1957
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область