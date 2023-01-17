Матявин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матявин Александр Павлович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

19.08.1902

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1988
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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