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Матявин Александр Павлович
Матявин Александр Павлович
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
19.08.1902
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1988
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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