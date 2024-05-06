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Бакуменко Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1936

Отец: Бакуменко Алексей Васильевич

Мать: Бакуменко Ксения Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Бакуменко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бакуменко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакуменко Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Бакуменко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакуменко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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