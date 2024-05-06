Бакуменко Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Бакуменко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Бакуменко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакуменко Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Бакуменко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакуменко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно