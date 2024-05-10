(Путятина) Вера Степановна 29.06.1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Путятина) Вера Степановна

Место рождения

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.06.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1805 ст.

Отец: Путятин Степан Васильевич

Мать: Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14599 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1805 г., л. 705об
Крещение
03.07.1805 ст.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы, село Сытьково, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14599 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1805 г., л. 705об | Сельца Шолохова Ротмистра князь Степана Васильева... Показать все
Смерть
Неизвестно

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