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Москвичева Татьяна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

31.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949

Отец: Фоменко Иван

Мать: Борзова Мария

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1973

Сын: Москвичев Алексей

Отец ребёнка: Москвичев Павел

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1978

Дочь: Москвичева Ирина

Отец ребёнка: Москвичев Павел

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Москвичев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичев Павел

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