Москвичева Татьяна
Место рождения
Дата рождения31.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949
Отец: Фоменко Иван
Мать: Борзова Мария
Рождение ребёнка
17.01.1973
Сын: Москвичев Алексей
Отец ребёнка: Москвичев Павел
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1978
Дочь: Москвичева Ирина
Отец ребёнка: Москвичев Павел
Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Развод
Неизвестно
Муж: Москвичев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичев Павел