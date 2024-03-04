Бровкин Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкин Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.2010

Сын: Бровкин Виктор Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2014

Сын: Бровкин Евгений Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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