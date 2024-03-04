Бровкин Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2010
Сын: Бровкин Виктор Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2014
Сын: Бровкин Евгений Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности