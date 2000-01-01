Матвеев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Андрей известно

Мать: Матвеева не известно

Реабилитация осужденного
04.08.1965
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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