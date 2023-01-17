Гришина (Трифонова) Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Трифонов Гавриил Митрофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1914
Сын: Гришин Александр Федорович
Отец ребёнка: Гришин Федор Андреевич
Хотимль-Кузмёнково, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1943