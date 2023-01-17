Гришина (Трифонова) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Трифонова) Пелагея Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Трифонов Гавриил Митрофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Гришин Александр Федорович

Отец ребёнка: Гришин Федор Андреевич

Хотимль-Кузмёнково, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1943
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